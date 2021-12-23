台電今年節電量達15億度 省下41萬家庭全年用電

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（中央社記者曾智怡台北23日電）節電不再是口號，台電今年全國總節電量達15億度，節電量創近年最高；董事長楊偉甫說，相當於省下41萬戶家庭全年用電量，面對碳中和目標，如何減少用電與碳排是當務之急。

台電今天上午舉辦2021節電成果發表會，台電董事長楊偉甫、經濟部能源局組長高淑芳、YouTuber關韶文等共同參與。台電表示，今年全國總節電量達15億度，節電量相較去年成長25%，為台電自2018年節電獎勵實施登錄制以來最高。

楊偉甫致詞時表示，台灣今年用電成長達4.6%，「是過去10年沒見過的」，其中家庭用電達200億度，而全台約1400萬家庭用戶，15億度節電量換算約等於節省41萬用戶的年用電量；面對碳中和，節電成為重要目標，且今年經濟成長6%，明年預期有4%，如何減少用電、碳排是當務之急。

台電今年以「節電 從我改變」為年度節電活動主張，除邀請台電女籃球星郭佳紋與屏東台電男排球星林宜暉擔任年度節電大使，也攜手YouTuber關韶文創作「關關燈」節電歌曲，並舉辦「節電神曲影音徵件活動」廣召民眾拍攝創意跳舞短片。

關韶文笑說，「沒想到歌詞那麼生硬，大家還那麼喜歡」，幼稚園、公園都可見民眾在跳舞，「我覺得很感動」。

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台電表示，今年的節電系列活動包含首次與教育部「停課不停學」指定平台PaGamO合作推出的線上遊戲活動「小小節電家」，結合屏東風箏節推出的「屏安Fun電趣」，及攜手30年老口碑，每年演出超過300場的如果兒童劇團，於苗栗上演恐龍穿越劇的「節電開麥拉」，讓大家響應節電。

台電自2013年起持續舉辦全民節電活動，至今累積節電近250億度；台電表示，今年受疫情影響，上半年長時間居家防疫，讓民眾開始了解到居家節電的重要性，低碳節能將會是一種全新的生活態度，盼一起成為友善環境行動者。（編輯：張均懋）1101223