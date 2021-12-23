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紐澳3大學跨國研習 助241台師精進雙語教學

2021/12/23 12:32（12/23 12:51 更新）
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教育部23日表示，今年和澳洲、紐西蘭3所大學合作，舉辦跨國視訊研習營，於11、12月間，陸續協助241名教師完成雙語微型教案演示及成果發表會。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 110年12月23日
教育部23日表示，今年和澳洲、紐西蘭3所大學合作，舉辦跨國視訊研習營，於11、12月間，陸續協助241名教師完成雙語微型教案演示及成果發表會。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 110年12月23日
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（中央社記者陳至中台北23日電）台灣推動2030雙語國家政策，教育部今年和澳洲、紐西蘭3所大學合作，於11、12月間透過視訊研習營，協助241名台灣國中小教師精進雙語教學能力。

教育部目標在2030年時，全國所有高中以下學校的英語課，都可全英語授課，1/3學校可進行部分領域雙語教學。由於需要大量師資，外籍教師供不應求，培訓本國籍教師成為當務之急。

教育部今天發出新聞稿指出，今年與澳洲昆士蘭學院、澳洲葛瑞菲斯大學、紐西蘭奧克蘭科技大學合作，舉辦跨國視訊研習營，於11、12月間，陸續協助241名教師完成雙語微型教案演示及成果發表會。

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受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，研習活動以跨國同步視訊方式舉辦。參與的不只是英語教師，研習課程為各學科打造，例如綜合活動領域教師就學習運用網路資源，教導學生用英語向外國人介紹台灣美食；健體領域則是介紹各種動作用語，並設計肢體教案，連結學習者的身心經驗。

教育部表示，透過一系列研習活動，讓台灣教師理解到雙語教育並不等同於「全英語」，而是讓英語在環境中無所不在，使學生快樂學習。待疫情趨緩後，將進一步規劃實體跨國交流活動。（編輯：張雅淨）1101223

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