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勞動部：台灣就業通無LINE及IG 求職勿受騙

2021/12/23 13:19（12/23 21:45 更新）
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勞動部勞動力發展署23日表示，近來接獲民眾檢舉發現，「台灣就業通」品牌名稱及LOGO遭詐騙廣告冒用，有不肖業者透過臉書（Facebook）、通訊軟體LINE、社群網站Instagram等管道誘騙民眾，呼籲求職者不要受騙，也已對不法業者向地檢署提告。（勞動部勞動力發展署提供）中央社記者吳欣紜傳真 110年12月23日
勞動部勞動力發展署23日表示，近來接獲民眾檢舉發現，「台灣就業通」品牌名稱及LOGO遭詐騙廣告冒用，有不肖業者透過臉書（Facebook）、通訊軟體LINE、社群網站Instagram等管道誘騙民眾，呼籲求職者不要受騙，也已對不法業者向地檢署提告。（勞動部勞動力發展署提供）中央社記者吳欣紜傳真 110年12月23日
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（中央社記者吳欣紜台北23日電）許多民眾求職會上「台灣就業通」查詢資料，但近來卻有不肖業者假冒設置LINE及IG官方帳號，勞動部提醒，品牌並沒有設置，籲求職者勿受騙，也已向地檢署提告。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、國內產業逐漸復甦，適逢年後轉職潮，不少民眾開始尋求轉職機會。

不過，勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿提醒表示，近來接獲民眾檢舉發現，「台灣就業通」品牌名稱及LOGO遭詐騙廣告冒用，有不肖業者透過臉書（Facebook）、通訊軟體LINE、社群網站Instagram（IG）等管道，並利用發展署辦理的勞工就業促進措施及青年就業相關計畫，以及青年、副業、兼職等關鍵字廣告誘騙民眾加入LINE群組與其聯繫。

發展署強調，這些廣告都不是發展署寄送的，呼籲求職者不要受騙，也已對不法業者向地檢署提告。

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發展署也說，「台灣就業通」品牌並沒有設置LINE及IG官方帳號，民眾如果接獲推播廣告被引導須加入群組、要求提供個人資料，請務必向發展署做進一步求證，確保自身權益。

發展署表示，勞工就業促進措施及青年就業相關計畫，都以勞動力發展署官網（https://www.wda.gov.tw/）、台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/），及FB（台灣就業通 TaiwanJobs WDA）內容為主。（編輯：陳政偉）1101223

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