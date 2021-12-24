疫情影響 清大新任校長高為元延至111年5月上任

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）國立清華大學校長遴選委員會推選高為元為新任校長，已獲教育部核定聘任，但校方今天表示，高為元人在海外工作與家庭之故，未及返台，將延至明年5月1日上任。

清華大學今天發新聞稿表示，新任校長高為元需要一些時間將目前工作完善交接，並安排全家返台及子女教育，再加上2月春節期間防疫旅館訂房困難，因此延後3個月上任。

清大指出，近日將依程序討論這3個月的校長代理方式。

清大表示，校長遴選結果公布後，高為元即與現任校長賀陳弘定期討論交接事宜，包括目前正在關鍵階段的清華醫院、學士後醫學系、半導體研究學院等組織、招生及未來發展等，務期校務無縫接軌。

高為元今天也寫了一封信給清華人。內容提到，「無奈受到疫情影響，及必須為目前工作完整結尾，還有家人一同返台、子女轉學的安排，得延後3個月就任。」

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高為元說，想回台灣不僅是私人的情感，也與個人核心價值相關，這些重要的價值包括了民主與自治。「這幾年我在國外深深體會到，如果未能好好鞏固這些珍貴的核心價值，一旦消失，就難再追回。」

清大表示，從海外延攬的大學校長返台就任時間延後，多校曾有前例。如清大前校長劉炯朗從海外返台就任，即在原校長卸任3個月之後；陽明大學前校長梁賡義及交通大學前校長張懋中也都有延後上任的類似情況。（編輯：李錫璋）1101224