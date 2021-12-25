金融業主管退而不休 重返職場任客服參與社會

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）許多退休者退休後想續留職場工作，過去從事金融業的全姊就是其中一名，她退休後透過銀髮中心幫助，雖碰上COVID-19疫情待業半年，但仍成功重返職場、從事客服工作。

根據行政院主計總處統計，台灣中高齡勞參率已突破65%，顯見隨著高齡化及平均壽命的延長，越來越多民眾選擇「退而不休」，繼續在職場發揮餘熱。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心今天發布新聞稿，分享一名高齡退休者成功求職案例，今年67歲的全姊過去從事金融業主管職位，退休後雖然沒有經濟上的壓力，在身體還健康的情況下，全姊仍然希望持續參與社會。

全姊過去擔任管理職位，但她已數十年沒有求職經驗、對於就業的方向感到相當迷惘，於是她到銀髮人才資源中心尋求協助，希望能讓她重返職場。

銀髮中心表示，就業服務員分析了全姐的性格特質與專長優勢，發現她口條清晰且態度正面樂觀，再加上過去主管職的經驗，對突發問題也有快速應變的能力，服務業的相關工作應能很快上手，後來在就服員推薦下，全姊陸續參加了幾場面試，雖有獲得廠商青睞，但無奈碰上國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最後皆未能如願上班。

不過，在求職近半年後，全姊近日終於應徵到一份電話客服工作，這份工作不但能讓全姊發揮所長，工時彈性勞力負擔也不會太大。

銀髮中心主任余璦君指出，銀髮人才資源中心有「一案到底」的服務模式，可以幫助分析個案狀況、提供生涯規劃諮詢，職缺媒合有政府把關也更有保障，歡迎有就業需求的銀髮族可上銀髮資源網查詢。（編輯：陳政偉）1101225