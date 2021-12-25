台東高中80歲生日 校友穿上制服背起書包回娘家

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台東高中25日舉行80週年校慶活動，邀請歷屆傑出優秀校友回娘家，今年由民國74年畢業的民進黨立委員劉櫂豪（前）擔任召集人，號召約300多名校友和親屬回母校，再次穿上制服、背起書包，彷彿回到記憶中的青春年代。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 110年12月25日

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東高中今天舉辦創校80週年校慶活動，民主進步黨立委劉櫂豪號召校友再次穿上東中制服、背起書包回娘家慶生，約有300多名校友及親屬回到母校，共聚一堂。

台東高中今天80週年校慶，校方安排精彩的運動員嘉年華創意進場、刺激的運動大會、熱鬧的教師義賣活動，今年還結合了台東區自主學習成果巡迴展覽，將各校學生成果與校內優秀學生成果一起展出。

更特別的是邀請歷屆傑出優秀的校友回娘家餐會，複刻多年前在校內體育館辦理冬季晚會的溫馨。

這次傑出校友回娘家活動，由民國74年畢業的校友劉櫂豪擔任召集人，號召約300多名校友及親屬回母校共聚一堂，再次穿上東中的制服，背起東中書包，彷彿回到了記憶中的青春年代。

劉櫂豪接受媒體訪問時表示，每名東中人都有屬於自己美好的東中回憶，苦澀也非常甜美。他獻上最誠摯感謝，謝謝東中在1982–1985那3年，以及陪伴他度過最美好歲月的每名老師、每名同學。

他同時也祝福在東中求學的學弟學妹，還有奉獻心力的老師，願東中的生活成為大家人生當中最美好回憶，祝福母校東中80歲生日快樂。（編輯：戴光育）1101225