台電共享海洋牧場提案 奪總統盃黑客松卓越團隊獎

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（中央社記者吳佳蓉台北26日電）從綠色循環經濟概念出發，台電與海洋大學、基隆區漁會共組「師‧牧漁」團隊，提出以電廠溫排水養魚、養藻固碳「共享海洋牧場」提案，拿下今年總統盃黑客松「卓越團隊獎」。

為驅動創新動能，行政院自2018年起舉辦總統盃黑客松競賽，邀請各領域專家及大數據好手們合作，提出解決社會問題的創意方案；今年競賽結果出爐，並於今天於總統府舉行頒獎典禮。

台電今年以綠色循環經濟概念，攜手海洋大學、基隆區漁會，組成「師‧牧漁」團隊，以電廠溫排水養魚、養藻固碳的「共享海洋牧場」概念提案，於164件參賽作品中脫穎而出，再度蟬聯總統盃黑客松最高榮譽「卓越團隊獎」殊榮。

近年受極端氣候影響，除夏季屢創高溫紀錄，寒流也常造成漁業損失，台電為發展環境友善及循環永續，將溫排水資源化，透過電廠廢熱能回收再利用，協助漁民調適極端氣候，減少冬季使用加熱設施養殖耗電的碳排，換算預計可每年減碳逾3萬噸。

台電表示，自2016年起即規劃推動海洋牧場計畫，並於隔年進行魚類養殖試驗，於澎湖尖山電廠利用溫排水養殖魚苗，另於林口電廠進行魚類養殖試驗，最後試驗出虱目魚是全年漁期皆可養殖的魚種，並透過冬季電廠溫排水提升養殖區域海水溫度，提供魚類及藻類優良環境。

台電指出，透過溫排水及利用養藻固碳作為餌料所打造的魚類養殖環境，可使魚類較不易受寒害影響，且魚肉檢驗均符合水產動物類衛生標準。

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同時，台電也將海洋牧場實驗蒐集到的資訊，包含溫度、營養源、飼養環境，魚類病理檢驗等數據分享給漁民；未來規劃將海洋牧場作為環境教育地點，並推展至公民營離岸風場，發展智能箱網及海洋碳匯，同時結合養殖業者開啟商業模式，逐步實現自給自足目標。

台電表示，近年來努力優化發電副產品再利用率，除將煤灰與水泥混合，應用於管溝回填工程，也將煤灰結合陶瓷製作成超搶手的文創杯墊；此外，也善用電廠溫排水打造溫度適合魚類生長環境，並養殖微藻吸附二氧化碳，固碳後的微藻可作為魚類餌料，還可製成保養品及保健食品，達到減碳、廢能再利用。（編輯：蘇志宗）1101226