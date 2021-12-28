口不能言重度自閉生 一指神功奪文薈獎第一名

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高雄市立成功特殊教育學校學生程建凱，4歲時被診斷為重度自閉症患者，至今仍無法開口與旁人說話，但他勇於嘗試挑戰，努力把生活過得多采多姿，靠著「一指神功」在鍵盤上敲打字音，寫出動人文章，今年更獲「文薈獎」文學類高中職組第1名殊榮。（高雄市立成功特殊教育學校提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月28日

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市立成功特殊教育學校18歲學生程建凱，是口不能言的重度自閉症患者，但他從不認為自己有障礙，靠著「一指神功」在鍵盤上敲打字音，寫出動人文章，獲「文薈獎」文學類高中職組第1名。

程建凱1歲多時曾罹癌，飽嚐開刀、化療等痛苦，4歲時被診斷為重度自閉症患者，至今仍然無法開口與旁人說話，但他勇於嘗試挑戰，主動申請大學旁聽，還當背包客出國旅遊，努力把生活過得多采多姿。

程建凱在「文薈獎」得獎文章「我笑著我在呢！！！」中寫道，他無法正常說話、執筆書寫，想法不能跟他人說清楚、道明白，被忽略、被誤解是家常便飯，但最難以忍受的是他人憐憫眼神，「因為我從不認為自己有障礙，我只是與眾不同」。

程建凱運用現代科技的輔助，學會一指神功「點字溝通」，雖然必須一個字音、一個字音地在鍵盤上敲擊，但從未停止過透過打字來表達自己思想。他在文章中說，這是他唯一能對世界發聲的管道，雖然辛苦、緩慢，但他很珍惜。

「我一出生就拿了個爛劇本」程建凱說，如果依據物競天擇理論，他被淘汰的呼聲極高；但「既然老天爺一開始沒給我好臉色，那我就來給老天爺裝個濾鏡美顏」，沒許他的公平，他會自己爭取。

程建凱說，他曾揹起行囊，挑戰冰島異地環島自助旅行；也曾站在講台前，用點字溝通板，向陌生大眾做專題報告，擺脫面對人群時，易心生自卑感。在努力的過程中，他明白勇者不是無懼，而是仍敢在恐懼的陰霾中繼續大步前進。

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他說，雖然努力無法改變他自閉症患者的事實，卻能縮短他與別人的差距，而享受努力的過程，就足夠；「真正的勇者是能夠正視結局，然後繼續優雅地走下去，至於別人如何對待，那是他們的課題」。

校方表示，程建凱的父母親發現他有文學創作才能且對此深感興趣，鼓勵他持續寫作。14年來，程建凱參加多項作文比賽，屢屢獲獎，今年更獲「文薈獎」文學類高中職組第1名殊榮。（編輯：黃世雅）1101228