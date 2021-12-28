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疫情下哩程加價換物成趨勢 Switch、蘋果商品夯

2021/12/28 16:25
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（中央社記者余曉涵台北28日電）疫情影響，許多民眾將累積哩程加價換購成喜愛商品。亞洲萬里通表示，相關交易量成長80%，其中任天堂Switch與遊戲健身環、蘋果（Apple）系列商品等一上架就被搶購一空。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，不少民眾手中累積的哩程無法兌換機票，亞洲萬里通今天發出新聞稿表示，順應疫後生活消費模式的轉變，網購已是民眾主要購物管道之一，去年第4季推出的「里數加現金」換購服務，優質選物已成為會員主要獎勵兌換行為。

亞洲萬里通表示，相較2020年12月表現，透過里數兌換商品的交易量成長20%，而使用「里數加現金」兌換的交易量成長高達80%，其中電子周邊、居家風格、美食佳釀 、旅遊配件、美妝保養更成為年度熱門5大換購類別。

除此之外，亞洲萬里通表示，2020年到2021年第1季之間，台灣刮起偽出國度假風潮，而「亞洲萬里通」看到會員積極以里數兌換台灣飯店的趨勢，兌換筆數甚至超越疫情前，達到兩位數字以上的年成長。

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亞洲萬里通表示，今年3月推出最低81折促銷的里數兌換助長下，會員以里數兌換飯店的交易筆數，相較於同期，更衝出近200%的成長量，其中甚至有近5成會員是首次兌換，並以4、5星級以上奢華飯店為主，如台北W飯店、台北晶華酒店、台北日勝生加賀屋、宜蘭礁溪寒沐酒店、台中林酒店、台北與台南香格里拉遠東國際大飯店。

從會員兌換飯店的資料中也顯示，有高達8成的飯店兌換來自「亞洲萬里通」聯名卡友，最愛兌換的城市以台北、宜蘭、台中、台南、高雄、墾丁為主，平均單筆兌換里數高達3萬2000，較過去成長約15%。（編輯：陳政偉）1101228

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