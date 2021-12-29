立委要求勞保年改方案 勞動部：有共識才有利推動

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）勞保基金潛藏破產危機，立委今天提案凍結勞保局預算，要求提出勞保年改方案，勞動部長許銘春說，會選擇時機提方案，「要有共識才能推動」，勞動部責無旁貸。

立法院衛環委員會今天審查勞動部所屬機關主管預算，台灣民眾黨立委賴香伶提案凍結勞工保險業務0.01%預算，要求勞動部提出勞保基金財務改革方案後，才動支預算。

賴香伶今天在會中詢問勞保年改的修法進度，許銘春表示，勞保年改議題各界關注但意見也分歧，目前還在跟各界溝通，希望能得到共識才把相關方案提出。

賴香伶批評，勞保年改共識不高，勞動部提不出方案，政府雖每年撥補挹注、明年要撥補新台幣300億元，但後續又要怎麼撥補，精算報告顯示，勞動基金將於2026年用完，勞動部應該對外界說明。

許銘春表示，勞動基金近年投資狀況不錯，對勞保基金財源挹注有助益，但勞動部也不會單靠基金收入，行政院態度也支持持續撥補挹注，可以的話金額都會再提高。

國民黨立委蔣萬安追問目前勞保基金狀況，勞保局長鄧明斌說，預估到12月底收支逆差為280億元，但今年基金運用收益遠高於這個數字，代表整體基金今年底還有盈餘，所以基金相較去年是成長的。

不過，鄧明斌也說，目前勞保基金餘額為810多億元，潛藏負債為10兆多。

蔣萬安批評，潛藏負債為10兆多，顯見撥補無法解決問題，勞動部應該提出年改版本。

許銘春回應，今年勞保基金到11月賺了532億元，政府撥補或者是基金盈餘對於基金短絀確實可以彌補，勞動部沒有不處理勞保年改議題，但要大家有共識、方案可以接受再來提。

許銘春坦言，勞保年改是非常艱難的議題，勞動部責無旁貸一定要面對，職災保險單獨立法因各界有共識所以可以快速完成，如果勞保年改共識可以凝聚，修法方案都可迎刃而解，否則現在提出任何版本大家都不會滿意。

立委提案經討論，決定改為凍結200萬元，由勞動部提書面報告後始得動支。（編輯：張雅淨）1101229