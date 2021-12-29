1至11月首長主持道安會議 台南市表現最佳

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）交通部道路交通安全督導委員會今天公布1至11月各縣市首長主持道安會議狀況，台南市表現最佳。

道安會執行秘書吳木富說，由縣市首長親自主持道安會議，有助於橫向整合，例如槽化島改善，涉及工務局、交通局、養工處等單位，若有預算問題，首長在場可立即指示如何辦理，一句話就可解決，有助加速相關工程進行，提升交通安全。

吳木富說，已去函地方政府，希望道安會議能由首長親自主持，明年起，道安會也會採取走動方式了解各縣市道安情況，首長是否主持會議列入查核。

根據道安會統計，今年前11個月，包括新北市、台中市、台南市、高雄市每個月都有召開道安會議，只有台南市長黃偉哲每場會議都主持；其次是新北市長侯友宜主持7次、台中市長盧秀燕主持6次、高雄市長陳其邁主持5次。

今年前11個月召開10次道安會議的有台北市、桃園市、基隆市及苗栗縣，台北市長柯文哲及苗栗縣長徐耀昌也是每場會議都主持；桃園市長鄭文燦主持6次，基隆市長林右昌主持1次。

南投縣召開過8次道安會議，南投縣長林明溱也是每場會議都主持，其他召開過8場道安會議的還有新竹市、新竹縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，但首長主持的次數都不多，除宜蘭長林姿妙主持5次外，其他不是從未主持就是只主持1次。

從道安會統計觀察，今年前11個月，台灣本島有3個縣市的道安會議，首長1次也沒主持，包括新竹市、嘉義市及屏東縣，屏東縣還開了9場會議；3外島縣市首長主道安會議次數也掛零，不過，連江縣無論是30日交通事故死亡人數，還是每10萬人30日死亡人數都全國最低，1至10月都是零。

道安會指出，直轄市人口稠密，交通事故傷亡總數比其他縣市多，但每10萬人計算則以南部及東部縣市較多。

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道安會統計今年1至10月，道路交通事故30日內死亡人數前5名縣市為：高雄市270人、台南市252人、台中市244人、桃園市220人、新北市208人；若從每10萬人30日內死亡人數計算，前5名為台東縣23.4人、嘉義縣21.6人、屏東縣20.1人、宜蘭縣19.1人、苗栗縣18.9人。

不過，若與去年同期比較，1至10月交通事故30日內死亡增加較多的縣市，包括：台北市增加22人、新北市增加21人、苗栗縣增加18人、宜蘭縣增加17人；減少較多的縣市為台中市及高雄市都各減少21人、花蓮縣減少17人、彰化縣減少13人、雲林縣減少11人。（編輯：陳仁華）1101229