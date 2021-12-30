要求防疫旅館人員疫苗打滿 柯文哲放話要罰

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市長柯文哲表示，已通知觀光傳播局，須嚴格要求防疫旅館人員要完整接種疫苗，沒打滿2劑上班、打完2劑超過5個月未打第3劑上班都要罰，處罰方式思考中。

台北市政府今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。市長柯文哲表示，現在防疫旅館比醫院更危險，已通知觀光傳播局要下令所有防疫旅館，人員未打滿2劑疫苗就上班要處罰、打滿2劑超過5個月未接種第3劑也要罰，「要怎麼處罰我們再想想看」。

柯文哲並表示，會再審視一遍人員的相關訓練，如不准碰門把、區域要分乾淨區及汙染區等，以及重新制定防疫旅館空調標準等。

副市長蔡炳坤表示，第3劑疫苗已成必要，為求「打好打滿打快」之效，北市疫苗預約系統重啟，針對18歲以上，想接種莫德納、BNT疫苗，可在系統上預約診所或醫院；而AZ、高端疫苗會由醫院開設特別門診。

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蔡炳坤表示，預約系統將採週期性預約，每週一、二為預約日，隔週接種，民眾就不用去記第幾期，系統也會在週五前把預約結果以簡訊通知民眾。

另一方面，關於台北車站接種站，蔡炳坤表示從北市接手的22日至29日，超過5000人在此打完疫苗；而因元旦連假將至，台北車站人潮眾多，所以這幾天先暫停，明年1月3日至16日會再啟動，也是打莫德納疫苗，並歡迎沒有身分證的移工等族群來接種。（編輯：陳仁華）1101230