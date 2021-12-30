調查：近8500戶家庭疫後困難 8成孩童無參考書

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）農曆春節腳步近，有許多弱勢家庭仍需要物資及經濟支持，台灣世界展望會調查，有近8500戶服務兒少受疫情影響、經濟困難，甚至有8成孩童無參考書，阻礙其學習路。

再過一個月就是農曆春節，但當大家預備過好年之際，社會角落中仍有許多生活陷入困境的弱勢家庭、孩童急需外界關懷。

台灣今年仍遭受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情襲擊，弱勢家庭生活更困頓，台灣世界展望會今天發布新聞稿指出，根據調查顯示，服務兒少中有高達8成孩子家中缺乏參考書、3/4孩子表達最需要「學費補助」支持其學習路。

受疫情影響，展望會調查也發現，服務兒少家庭有物資、經濟等迫切需求有近8500戶，約占服務總戶數的32.11%。

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台灣世界展望會代理會長李紹齡指出，台灣貧富差距持續擴大，加上疫情衝擊服務業與短期工等基層工作機會，弱勢家庭需求有增無減，展望會在春節前夕啟動「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」活動，為弱勢家庭兒少募集助學、健康、平安、希望紅包，作為助學金、營養扶助金、特況家庭補助金及生涯發展或生計培力方案經費，希望能適時幫助遭遇變故急難的家庭度過難關。

除了展望會外，現代婦女基金會也指出，去年有超過17萬件家暴被通報，許多受暴家庭好不容易鼓起勇氣走出暴力，但卻因為大環境的衝擊而失去打零工的工作，今年的「弱勢家庭圍爐計劃」募集有些辛苦，目前還有50個家庭的年菜需要民眾伸出援手，盼民眾能愛心認捐年菜。（編輯：陳政偉）1101230