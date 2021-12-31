台南野放5隻黑琵 重回大自然懷抱

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台南市長黃偉哲（前右5）等人31日在台南市四草野生動物保護區野放5隻黑琵，讓黑琵重回大自然的懷抱。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 110年12月31日

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（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市四草野生動物保護區及私人魚塭12月中旬陸續發現8隻死傷黑面琵鷺，其中3隻死亡，5隻肉毒桿菌中毒，經過救治恢復健康，今天在保護區野放，讓黑琵重回大自然的懷抱。

今天上午在台南市四草野生動物保護區野放的黑琵，分別是編號N17、N18、N19、N20、N21，這5隻黑琵是今年12月13日至19日間發現的倖存者，當時診斷是肉毒桿菌中毒，被送至慈愛動物醫院施打抗血清藥劑後逐漸恢復健康。

在場野放黑琵的台南市長黃偉哲表示，這5隻野放黑面琵鷺，其中3隻是台南市政府農業局巡查員發現，2隻是台南市野鳥學會志工發現，顯示大家合作無間，對黑面琵鷺保護及棲地安全發揮作用。

黃偉哲說，台灣對黑琵保育的重要性不言可喻，目前全球約60%黑琵來台度冬，黑琵族群日益擴大，保育工作已有成效，他期盼持續精進，一起珍視黑琵。

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台南市政府農業局長李建裕表示，這5隻受傷黑琵在慈愛動物醫院照料下漸能覓食，後來更送到特有生物研究保育中心進行野外訓練，獸醫師評估可進行野放，再分別繫上N17、N18、N19、N20及N21的腳環，以利後續追蹤。

台南市政府發布新聞稿呼籲，若發現黑琵活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面，嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，應立刻通知農業局（聯絡電話06-6321731）或下灘搶救送至慈愛動物醫院，以縮短救治時間，提高黑琵存活率，為黑琵保育共盡心力。（編輯：黃世雅）1101231