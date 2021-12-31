柯文哲視察河濱採檢站 考慮讓人員提早打第3劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北31日電）台北市長柯文哲今早至大佳河濱公園採檢站視察，認為沒有需要改進的問題；而採檢人員及防疫計程車司機等因風險較高，考慮讓他們提早打第3劑疫苗。

春節檢疫專案上路，台北市為因應居家檢疫第13天的大量採檢需求，27日起在大佳河濱公園設置篩檢站，檢疫者先預約後即可以得來速方式完成採檢。

台北市長柯文哲今天視察篩檢站表示，目前沒有需要改進之處，之前在剝皮寮已有類似採檢經驗，現在優化成動線來執行，實質降低傳染風險。

柯文哲並表示，採檢人員、防疫計程車司機等屬高風險族群，正在考慮是否讓他們提早打第3劑疫苗，將找專家討論。

媒體詢問，有防疫計程車離開時直接關窗戶就拉上，但依防疫規定，窗戶要適當保持流通，且司機只有戴口罩，是否防護不足。

柯文哲指出，司機戴的是N95口罩，且相關人員打疫苗都是第一優先，「保證打滿兩劑」，符合滿5個月也一定會再讓他們打第3劑，安全無虞。

此外，今晚是跨年晚會，由於今年沒有電子圍籬，若自主健康管理民眾等人偷跑，很難抓到，媒體詢問柯文哲是否擔心跨年變破口。

柯文哲表示，從數據來看，台灣沒有社區感染的證據，跨年當然可以辦，他也不贊成稍微有點風吹草動大家就過度緊張。（編輯：張銘坤）1101231