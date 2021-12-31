中小企業臨場醫護 111年起只補助199人以下企業

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）勞動部每年補助中小企業聘僱或特約醫護，原本299人以下企業都可申請，但考量多數200人至299人企業都已符合法規，111年起將只補助199人以下企業。

依職業安全衛生法相關規定，事業單位達一定規模者，應僱用或特約勞工健康服務醫護人員，會同職業安全衛生、人資及相關部門人員，共同推動職場安全衛生、職業病預防與勞工健康管理工作。

為了協助中小企業落實勞工健康保護工作，並減輕企業負擔，勞動部職安署訂定「推動中小企業臨場健康服務補助計畫」，補助299人以下企業聘僱或特約醫護。

不過，勞動部職業安全衛生署職業衛生健康組副組長彭鳳美指出，考量經濟部對中小企業的定義為199人以下，加上近年勞檢結果都顯示，200人以上事業多數都已經符合法規，因此將修改補助的條件。

彭鳳美說，從111年元旦開始，將只補助199人以下中小企業聘僱或特約醫護，如果是特約，補助每次勞工健康服務醫護人員或勞工健康服務相關人員臨場服務費用的80%，也將企業分三個類別，每年補助新台幣15萬至2萬之間。

如果是專職僱用，則補助每月專職勞工健康服務護理人員勞工保險投保薪資的1/3，每年補助最高20萬元。

不過，彭鳳美也提醒，200至299人企業到明年3月前都還是可以申請今年10月到12月的補助，根據統計，109年法規剛上路時，企業申請臨場醫護時金額約新台幣5000萬元，但今年已經成長至1億5000萬元。（編輯：陳政偉）1101231