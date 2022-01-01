疫情下的新勞動觀 全球中央解密大辭職潮

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全球中央雜誌1月號封面故事從蔓延全球的大辭職潮談起，探討COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的勞工困境，以及讀者該知道的勞工權益。中央社 111年1月1日

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（中央社台北1日電）疫情讓許多人思考出門上班的染疫風險，也有些人看清無法「共體時艱」的公司與老闆，辭職人數大幅成長。全球中央雜誌1月號封面故事從蔓延全球的大辭職潮談起，探討疫情下的勞工困境，以及讀者該知道的勞工權益。

反覆無常的疫情讓人們深思工作的意義，許多人不願再充當經濟活動的機器部件；希望被當成有血有肉、偶然犯錯也偶有佳作、有人性的人。暗流湧動的離職潮去年4月起在美歐、澳洲蔓延開來，一發不可收拾。各項數據顯示，「炒老闆魷魚」的人數在過去一年突破新高。

美國不但面臨難解的「大辭職潮」，薪資漲不動、物價追不上，加上疫情下惡劣的工作環境，更讓基層勞工的不滿升到沸點，罷工事件去年10月也在全美遍地開花。

相較超時勞動的辛酸血淚，阿拉伯聯合大公國首創週休2.5日，就從今年起，週一至週四每日工時為8小時，週五則是4.5小時，還可彈性工時或考慮居家上班。

封面故事〈開除慣老闆〉從韓國、美國與澳洲的罷工、大辭職潮談起，探討疫情下的勞工困境、工作與生活的取捨與職場新思維、中國打工人反擊「996」文化、週休3日行不行、薪資停滯30年的日本、你該知道的勞工權益與我們與過勞的距離等精彩內容。

全球能源價格去年秋天起屢創新高，釀成嚴峻的能源危機。隨著北半球進入寒冬，天然氣和電力價格仍不斷上漲，除了限電、停電風險外，由能源價格驅動的通貨膨脹，對各國企業生產和居民生活的影響也日益擴大。

歐盟各國與俄羅斯的地緣政治衝突，還加深歐洲天然氣供應危機。俄國挾著天然氣當武器，要脅歐盟懲罰烏克蘭。這場危機不僅是歐洲和俄羅斯的衝突，也是華府和克里姆林宮的角力。

專題〈能源凜冽之冬〉深入報導這場能源風暴的來龍去脈、德國北溪天然氣二號管線爭議、中國限電減碳成經濟隱憂、美國的能源危機衝擊綠能政策、嚴冬供暖的新選擇、印度擺脫燃煤之路與能源風暴造成化學肥料短缺。

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本期〈看世界〉一起看老廠房如何變身，展現新生命。先到好吃、好玩、好風光的高雄的棧貳庫，再拜訪蛻變成史蹟與生活廣場的舊金山巧克力工廠、紐約蘇活區的鑄鐵建築群、濃濃工業風的上海當代藝術博物館、創意改造的曼谷老廠房、柏林夜生活的另類聖地及首爾的大林倉庫。

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