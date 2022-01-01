屏東會動的藝術展演 「風潮變」舞劇震撼演出

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東落山風藝術季除靜態展示，今年特別加入動態表演，由前太陽劇團主角舞者張逸軍編導「風潮變」，結合火舞與原住民古謠，多元文化碰撞，元旦震撼演出。

屏東縣政府今天發布新聞稿，張逸軍表示，這2年受到疫情動盪，台灣乃至於全球都亟需一個光明重生的契機，這也是此原創舞劇的核心概念。從發想內容到排練都是非常大的挑戰，不僅要與落山風抗衡，還要不斷地思考如何透過表演藝術，與錯落在沙灘上的特色裝置藝術互相表現。從屏東的地理位置、海與風的相對關係，到台灣是南島語系的源頭，進而醞釀而生「風潮變」。

「起風正當時，藝因風而生，落山風藝術季其實就是會動的藝術展演！」屏東縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，強勁的落山風是最佳「動」元素，落山風藝術季裡，有不少作品都是隨著風動產生變化或聲音，呈現不斷演進或增添樂趣，今年更進一步打破傳統觀劇方式，以沈浸式舞劇與自然場域連結，帶領觀眾遊歷穿梭在沙灘與藝術作品間。

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屏東縣政府指出，「風潮變」以海天山色為幕、沙灘為舞台、藝術作品為背景，融入在地原住民文化元素，講述風神與海神受到屏東的排灣族巫師感召下，駕臨海口港，帶來不同資訊與智慧，透過「落山風」精靈領路集結世人力量，尋覓大地重生之道。

除了由張逸軍領銜編導演高空馬戲之外，台北極鼓擊團長張家齊、美籍印裔樂手Manav Mehta將分別擔任風神與海神，並邀攬華人圈第一火舞團「Coming true 即將成真火舞團」負責火舞演出，同時大量採用在地樂曲，排灣族歌手戴曉君、泰武古謠傳唱隊與恆春民謠進香團加入演出，東方與西方、傳統與前衛，多元文化將碰撞出最精彩的火花。（編輯：郭諭儒）1110101