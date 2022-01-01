元旦假期最後一天 注意國道9路段恐塞車

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（中央社記者余曉涵台北1日電）明天是元旦連假最後一天，高公局表示，預估明天國道交通量104百萬車公里，國1北向西螺至埔鹽系統、國5北向宜蘭至坪林等9路段恐車多壅塞。

明天是元旦連假最後一天，交通部高速公路局發出新聞稿表示，預估國道交通量104百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局說，明天重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林及國6西向舊正至霧峰系統等，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局指出，明天國道交通疏導措施包括，下午2時到晚間9時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、早上7時到隔天凌晨0時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、早上7時到晚間7時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到早上5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

交通部公路總局發出新聞稿表示，明天白天預估部分觀光風景區周邊，像是台2線、台2乙線淡水至關渡路段、台2線萬里至大武崙及福隆至瑞濱路段、台3線大湖路段、台3線、台7線大溪及慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊仍會有車多或壅塞情形。

以及藉由主要城際道路返回工作地車潮，如台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段，建議用路人出發前可先查詢當地交通狀況再出發，以減少塞在車陣中的時間。

國道客運狀況，公路總局表示，依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有53.7%空位，東部國道客運尚有72%空位，有搭乘需求民眾，歡迎至各客運業者網站查詢。（編輯：陳政偉）1110101