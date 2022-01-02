收假日國道易塞集中北向 國5下午至晚間高乘載

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）今天是元旦連假最後一天，交通部高速公路局預測9個國道易塞車路段集中在北向，國道5號易壅塞時間最長，下午至晚間實施高乘載管制。

根據高公局昨晚新聞稿，預估今天國道交通量為104百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，建議北向用路人儘量上午時段出發，節省時間。

高公局網站公布今天9個易塞車時段、路段及行車時間與平日比較如下：

一、國道1號：北向上午11時至晚間8時，苗栗-湖口；下午3時至傍晚6時、南屯-后里；下午1時至晚間10時、西螺-埔鹽系統，行車時間都是平日4倍。

二、國道3號：北向下午2時至晚間9時，關西-大溪及下午3時至晚間6時、大山-香山，行車時間都是平日4倍；下午4時至傍晚6時、草屯-霧峰及下午4時至晚間7時、竹山-中興，行車時間都是平日3倍。

三、國道5號：北向上午9時至晚間8時、宜蘭-坪林，行車時間平日7倍。

四、國道6號：西向下午4時至傍晚6時、舊正-霧峰系統，行車時間平日3倍。

高公局下午2時至晚間9時，將在國5蘇澳至頭城北向實施高乘載管制。

國道今天其他管制措施還包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控；另上午7時至晚間12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；上午7時至晚間7時封閉國1虎尾北向入口。（編輯：管中維）1110102