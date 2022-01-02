公立中小學校舍補強 預計年底可全部達耐震規範

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高雄市加昌國小行善樓採用擴柱與獨立基腳進行補強，強化校舍耐震能力，並運用仿石漆修飾外牆，以水藍、粉橘與象牙白色搭配，讓老舊校舍搖身一變，成為繽紛又童趣的校舍。（國教署提供）中央社記者許秩維傳真 111年1月2日

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（中央社記者許秩維台北2日電）為強化公立中小學校舍耐震能力，教育部向行政院申請公共建設預算新台幣166億元，用來強化改善1326棟校舍，預計今年底全國公立中小學皆可達到內政部耐震規範。

教育部國民及學前教育署今天新聞稿指出，台灣位於地震頻繁的環太平洋地震帶，經常遭受地震威脅，在經歷九二一地震後，為掌握全國校舍狀況，教育部國教署針對88年以前校舍進行耐震評估，並逐年編列經費改善。

另外，教育部更自98年起，全面展開校舍耐震力健康檢查，針對耐震能力初步評估Is值80以下的耐震能力嚴重不足校舍，逐步完成改善，於108年底已累計完成6526棟校舍補強。

為持續強化校舍耐震能力，改善耐震能力初步評估Is值80至100的耐震能力不足校舍，國教署再向行政院申請公共建設預算，於109年至111年期間投入166億元，改善1326棟校舍，預計於111年年底，全國公立高中以下學校皆可達內政部耐震規範。

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以高雄市加昌國小為例，該校行善樓於108年率先完成補強工程，誠正樓、敬業樓、專科大樓則於109年12月進行結構補強，其中已竣工的行善樓透過學校與技師研商與規劃溝通，採用擴柱與獨立基腳進行補強，並運用仿石漆修飾外牆，以水藍、粉橘與象牙白色搭配，讓老舊校舍搖身一變，成為繽紛又童趣的校舍。

國教署表示，透過縣市政府與學校積極配合，並結合課程教育，在營造更安全的校園環境之餘，也能加強使用者對耐震補強的了解；藉由重新美化校舍外觀及配置建築色彩，帶來不同以往的美感體驗，國教署也透過校舍補強工程，提供師生放心教學與快樂學習的環境。（編輯：管中維）1110102