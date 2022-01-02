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元旦連假最後一天 故宮「海怪小學堂」親子同樂

2022/1/2 12:35（1/2 18:48 更新）
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國立故宮博物院北部院區在元旦連假期間推出「海怪小學堂之小丑歷險記」特別演出，帶領小朋友在歡樂戲劇中認識文物。（取自國立故宮博物院臉書專頁）中央社記者王寶兒傳真 111年1月2日
國立故宮博物院北部院區在元旦連假期間推出「海怪小學堂之小丑歷險記」特別演出，帶領小朋友在歡樂戲劇中認識文物。（取自國立故宮博物院臉書專頁）中央社記者王寶兒傳真 111年1月2日
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（中央社記者王寶兒台北2日電）國立故宮博物院北部院區在新年連假期間推出「海怪小學堂之小丑歷險記」特別演出，今天適逢元旦假期最後一天，故宮也在臉書上歡迎大小朋友前來親子同樂。

「海怪小學堂」為故宮兒童學藝中心主打活動之一，以戲劇方式，帶領小朋友從故宮院藏「海怪圖記」出發，展開一場探索之旅；並在互動過程中介紹故宮院藏品，例如「清院本清明上河圖」等，引導小朋友以不同角度欣賞文物。

元旦連假期間，故宮分別於昨天和今天推出「海怪小學堂之小丑歷險記」新年特別演出。故宮今天於臉書（Facebook）祝福民眾新年快樂外，也表示今天為新年特別演出最後一天，若還沒有安排行程的民眾，歡迎闔家大小前來欣賞。

此外，體現18世紀歐洲「洛可可風」的時鐘、瓷糖罐、鑲金瑪瑙鼻煙盒等，也集結為「華麗魔法屋特展」，現於故宮北院第一展覽區展出。故宮今天表示，看完表演，也千萬別錯過此項展出。

「海怪小學堂之小丑歷險記」今天下午1時30分及15時30分將在北院正館B1兒童學藝中心開放免費登記報名參加。（編輯：陳仁華）1110102

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