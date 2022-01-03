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台灣港務公司招考 起薪每月3.5萬至5.1萬元

2022/1/3 14:36
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）台灣港務公司今天公布111年甄試計畫，將招考正、備取共65名，起薪從每月新台幣3萬5000元至5萬1000元。

台灣港務公司發布新聞稿，這次招考職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業或大學畢業並有3年相關工作經驗，起薪約每月5萬1000元起；員級高中職畢業即可報考，起薪約每月3萬5000元起，2月公告甄試簡章，詳情參閱港務公司全球資訊網、港務公司臉書粉絲專頁，或撥07-5219000轉6154洽詢。

台灣港務公司說，期望結合5G、綠能及AI產業，研擬智慧化港口策略，應業務需要招考貨櫃場站管理、法務、資訊、環保、土木、航運管理、航運技術、業務行政、電機、機械等類科。

另為善盡企業社會責任與依法足額進用身心障礙人員，今年加開一般行政類科，招考職缺地點包含基隆港、台北港、高雄港、安平港、布袋港及澎湖港等6個港口。

台灣港務公司為交通部100%持股國營事業，除擁有健全的培訓與陞遷等人力資源發展制度外，也致力於為員工創造更優質的工作環境，去年榮獲1111人力銀行幸福企業金獎。（編輯：張雅淨）1110103

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