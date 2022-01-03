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地震速報18/32

東部海域地震 台電：電廠與機組正常運轉

2022/1/3 18:38
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（中央社記者梁珮綺、曾智怡台北3日電）台灣東部海域今天下午5時46分發生規模6.0地震，台電表示，核三廠與核二廠機組正常運轉，各水火力機組、壩堰及輸電設備正常運轉；台北市大安區、新北市三重區有局部停電，已派人查修。

根據中央氣象局資訊，花蓮縣政府東方56.7公里（位於台灣東部海域）今天傍晚5時46分發生芮氏規模6.0地震，地震深度19.4公里，最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級。

對於地震是否造成電廠災情，台電說明，核三廠2部機及核二廠2號機正常運轉，核一除役，核二1號機停機中，核四資產管理中。

原能會指出，各核能電廠均正常運作，核一廠、核二廠地震儀測得最大加速度值分別為0.0062g、0.00667g；台電表示，會依程序書執行後續巡查。

至於各水火力機組、壩堰及輸電設備，台電表示，一切都正常運轉，輸、配電系統電網運作正常。

不過，台北市大安區、新北市三重區發生局部停電，台電表示，已派員查修，待確認後補充說明。（編輯：林克倫）1110103

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