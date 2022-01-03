地震規模6.0 北市建管處巡檢51件列管黃單建物

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）花蓮東方海域今天下午發生規模6.0地震。台北市建管處晚間表示，已成立應變小組以了解北市建物災情，並針對公告列管的51件地震受損列管「黃單」建物即時派員巡檢。

根據中央氣象局資訊，今天下午5時46分發生芮氏規模6.0地震，地震深度19.4公里，震央位於花蓮縣政府東方56.7公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級。台北市搖晃明顯，時間接近1分鐘。

建管處晚間發布新聞稿表示，地震發生後已立即成立應變小組因應，以了解北市建築物災情，並針對目前公告列管的51件地震受損列管「黃單」建物（九二一地震39件、331地震12件），於第一時間啟動派員巡檢機制，以確實掌握列管建物震後情況。

此外，有鑑於地震產生的振動，可能對混凝土構件產生龜裂、剝落或鋼筋握裹力不足等潛在質變，導致未能符合原設計需求強度，恐嚴重影響構造物安全。

建管處說，將通知地震前7日內有澆置混凝土的工地，應針對其灌漿樓層的結構安全委託鑑定單位進行鑑定，以確保建築物結構安全。

同時，鑑定報告限期1個月內送建管處備查，逾期未完成者，視同有安全疑慮，將依建築法第58條規定勒令停工。

建管處表示，民眾若發現因這次地震造成房屋受損情形，可參見「震災後房屋安全自我檢查手冊」先行初步判斷，或認為有安全疑慮者，可通報1999或北市黃單建築物單一窗口，建管處將會同專業技師進行結構安全勘估，若有補強或拆除重建需求，可就近諮詢「危老重建工作站」洽詢相關耐震評估補助。

建管處呼籲，除地震原因外，因近期連日陰雨，請民眾注意住家環境及周遭建物安全，若有建物外牆裝飾剝落狀況，危及人車安全，請管委會或建物所有權人立即進行維修及防護，以維護公共安全。（編輯：李錫璋）1110103