北市消接獲31起震災報案 無人員傷亡

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）花蓮東方海域今天下午發生規模6.0地震。台北市消防局截至晚間8時30分，共接獲31起報案，包括14起停水案、瓦斯洩漏1案、建物磁磚掉落6案等，幸未釀傷亡。

根據中央氣象局資訊，下午5時46分發生芮氏規模6.0地震，地震深度19.4公里，震央位於花蓮縣政府東方56.7公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級，這些地區搖晃明顯，時間接近1分鐘。

消防署在震後立即成立0103地震災害緊急應變小組，進行災情查報；台北市災害應變中心也強化三級開設，北市搜救隊同步完成整備，積極掌握災情變化和應變處置。

根據台北市消防局晚間8時30分統計資料顯示，地震發生後，北市共接獲31起震災報案，分別為14件停水案件、1件瓦斯洩漏、1件漏水案件、1件電梯受困、2件停電、6件建物磁磚掉落、2件家中大門變形、2件路燈故障、2件其他案件。

其中，建物磁磚掉落部分，包括台北地檢署警衛班辦公場所門口旁的磁磚剝落掉到地面、中山區長安東路2段1棟建物外牆磁磚掉落、近台北捷運松山站出口的松山區八德路4段1棟大樓磁磚剝落等，均未造成人員傷亡。

台北市建管處晚間也迅速成立應變小組，針對公告列管的51件地震受損列管「黃單」建物即時派員巡檢。

消防署呼籲，地震發生後，民眾仍要保持警覺，注意餘震的發生，做好防震準備，並請山區民眾特別注意土石滑落，確保自身安全，若想了解地震防災知識可上官網「消防防災館」查詢。（編輯：唐聲揚）1110103