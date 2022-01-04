現貨玉米漲價 增供飼料原料、簡化進口程序因應

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）農委會今天表示，疫情使得國際航運受阻，少數農民自行採購飼料玉米量不足，須在漲價的國內現貨採購補充，致成本增加，將增量釋出飼料原料供應、簡化自印度輸入玉米查驗程序因應。

農委會畜牧處今天發布新聞說明上述2項因應措施。包含為穩定國內飼料供應，歷來有標售搗碎糙米，供國內飼料業者使用，現在已針對自配飼料使用的農民，規劃再釋出搗碎糙米2萬公噸，第1批6000公噸將在1月底前提供完畢，並協調台糖等業者在這期間，分批釋出庫存玉米共5000公噸。

其次，為兼顧飼料品質及進口程序的順暢性，已通知相關業者，自民國110年12月10日起至今年2月底止，簡化自印度輸入玉米的查驗程序。

另外，原本就有提供共同採購新台幣5000萬元免息融資的措施，將持續辦理。

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畜牧處說明，其實110年飼料玉米進口量與近5年平均每年405萬公噸相近，國內畜禽動物飼養數量變動也不大，玉米使用量相對並未增加。

畜牧處進一步分析，國內玉米現貨價格受到COVID-19疫情期間的國際間航運受阻等因素影響而上漲，最近又接近農曆春節前國產豬肉供應旺季，豬隻在養頭數較多，飼料玉米短期內需求量也會增加，其中部分業者因為沒有參與共同採購，自行進口的數量又不如預期，所以須在國內現貨市場採購，進而導致取得成本增加。（編輯：張芷瑄）1110104