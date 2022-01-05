催打第3劑 陳其邁盼縮短施打間隔至3、4個月

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）因應北部COVID-19本土疫情，高市府要求第一線醫療、防疫及機場、港口、防疫旅館等從業人員盡速接種第3劑疫苗。市長陳其邁因此盼第2、3劑施打間隔能從5個月縮短至3、4個月。

高雄市衛生局晚間發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株傳染力強、潛伏期短，高雄市長陳其邁今天指示防疫團隊應立即啟動加嚴措施。

衛生局表示，針對第1線醫療、防疫及高雄小港機場、高雄港、防疫旅館、防疫計程車等高風險類別從業人員，全面檢核確認完整接種2劑疫苗，並要求符合第3劑接種資格者，盡速完成接種。

高市府統計，目前高雄市第1類至3類高風險對象已接種滿3劑約1萬4000人，未完成接種者多為「未符合與第2劑間隔滿5個月」規定。因應Omicron疫情來襲，陳其邁希望縮短施打間隔至3個月或4個月，讓高風險人員能在短時間內接種第3劑。

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此外，針對高雄市所有防疫計程車及防疫巴士，陳其邁也指示一體適用，並提升個人防護裝備包含口罩、面罩、手套及防水隔離衣，要求落實清消工作及每7天進行公費「深喉唾篩」。一般計程車駕駛及乘客也必須落實戴口罩、實聯制，市府防疫團隊將不定時稽查。

對於防疫旅館及相關配合的被服洗滌、清消清運及維護廠商等從業人員，市府也要求未接種2劑疫苗滿14天者不得擔任第1線任務；且未接種2劑疫苗滿14天者應每3天進行公費快篩。（編輯：黃世雅）1110105