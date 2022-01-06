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桃機群聚 信實：累計7人確診皆為同案場

2022/1/6 11:16（1/6 16:36 更新）
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（中央社記者潘智義台北6日電）桃園機場群聚案擴大，信實今天發布重大訊息，子公司信實公寓公司1月5日再新增3名員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），累計確診人數7名；此次受感染相關人員皆為同案場清潔夜班。

興櫃公司信實公寓大廈管理維護公司今天公告指出，1月5日再新增3名確診員工，為經疫情指揮中心進行該案場員工擴大全面採檢後新增確診員工，與前4位同仁皆為同案場清潔夜班同仁。

公告提及，信實針對夜班同仁共計93人，已依主管機關指示送集中檢疫所集中隔離及後續處置，將持續關切並提供相關諮詢與協助。

信實董事長楊文榮今天接受電話採訪時表示，原本桃園機場人員一週快篩一次，後來再增加深喉唾液篩檢，因確診人數增加，自今天起改為每天快篩，並提高深喉唾液篩檢頻率，即便休假人員也要自行快篩。

楊文榮強調，桃園機場員工近千人，包括清潔人員887人、行李手推車人員約100位，清潔人員搭專屬交通車上下班；因7位清潔人員確診，其他有接觸同仁雖快篩陰性，但在14天觀察期仍會天天快篩。至於極少數住院的員工較慢篩檢，結果也可望出爐。

由於信實也承接許多政府單位案場，對於外界擔心桃園機場清潔人員是否支援其他案場，他說，桃園機場是大案，特別針對一、二航廈成立兩個專屬的處級單位，人員不會和其他案場混用，甚至連桃園機場以外的桃園地區都不會發生人員混用的情況。

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信實表示，該服務場域員工除持續每週例行快篩檢測外，於快篩間隔期間，依主管機關指示增加深喉唾液檢測。除原定例行工作區域消毒外，另已針對該服務場域全面加強清消。

另外，此次受感染相關人員皆於固定場域工作，不會至其他案場進行支援作業，因染疫或隔離所空缺之人力，將調動其他班別人力及加班支應，至目前為止，此事件對公司營運尚不致產生重大影響。（編輯：楊蘭軒）1110106

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