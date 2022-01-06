防詐騙 立委促落實監督電商平台個資保護

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（中央社記者范正祥台北6日電）電商平台資安問題受關注，民進黨立委劉世芳今天呼籲，電商業者應強化資安，以防個資外洩、流入詐騙集團；並要求主管機關商業司加強對業者規範，落實監督電商平台個資保護，保障消費者權益。

劉世芳今天在立法院召開「誠品資安有漏洞，消費者權益誰來顧？」記者會，她以去年誠品集團的電商平台「誠品線上」會員個資疑遭外洩，多名消費者因而成為詐騙集團的受害者為例指出，「至今仍有消費者接到詐騙電話」，不可不慎。

劉世芳說，許多受害者不是因為智識不足或年紀較長，而是因為詐騙集團竟能清楚說明訂單內容、日期、金額、信用卡等資訊，導致民眾一時不察而上當受騙。

她說，最近陸續收到許多民眾陳情，在了解相關過程中，發現與文化事業、餐飲業或交通事業有關的電商，發生詐騙的情形非常嚴重，有些電商業者願意負起責任，到警察局報案、到經濟部商業司備案，但也有電商迴避責任。

劉世芳提醒，目前台灣登記的電商平台大概17萬家，必須面對電商平台資安問題。

經濟部商業司專門委員蕭旭東列席記者會說，關於強化電商平台個資管理，經濟部對於屢次發生問題的電商平台，會依照個人資料保護法第22條規定啟動行政檢查。他說，如果限期改正仍沒做好，依據個人資料保護法第48條規定可以行政裁罰。

劉世芳說，國家法律於強化電商平台個資管理、避免消費者遭到網路詐騙還有待改善，她要求商業司加強對業者規範，警政單位嚴加查察，以保障消費者權益。

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與會的刑事警察局科技研發科科長林建隆回應媒體提問時指出，在誠品案例中，遭到網路購物詐騙的消費族群大部分是大學生，或畢業不久、剛投入職場的上班族。統計這類詐騙案件，受害者大多分布在20至40歲間；如果以性別區分，女性受騙比例比男性稍多，可能與購物和消費習慣有關。

歹徒假冒客服誆騙民眾或駭入電商、電商委託系統商資料庫竊取個資時有所聞，刑事局提醒民眾，防範歹徒假冒客服誆騙，接獲不明來電且聽到「重複扣款」等字可立即掛電話，並通報165反詐騙諮詢專線。（編輯：楊蘭軒）1110106