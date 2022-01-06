5人以下企業主受訓任職安衛業務主管 7日上路

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）台灣微型企業眾多，為保障勞工就業安全，勞動部職業安全衛生署新增丁種職安衛主管教育訓練職類，鼓勵5人以下企業主受訓6小時，明天正式上路。

現行「職業安全衛生管理辦法」規定，雇主應依照事業的危害風險性質及規模大小，設置甲種、乙種或丙種職業安全衛生業務主管，其中未滿30人者，不論是哪一類事業，都應設置丙種職業安全衛生業務主管，並接受至少21小時安全衛生教育訓練。

不過，由於台灣的微型企業眾多，為了讓微型企業的勞工也有就業安全，勞動部特別新增「丁種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練職類」，讓微型企業主可以受訓擔任職安衛業務主管，明天正式上路。

職業安全衛生署綜合規劃組長許莉瑩告訴中央社記者，丁種職業安全衛生業務主管參訓主要對象為微型企業雇主，且適用於風險較低的第二類及第三類事業微型企業，包含批發零售業、住宿及餐飲服務業及其他服務業等。

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許莉瑩說，雇主若是聘雇勞工人數在5人以下的微型企業，可以由自己或是指定代理人擔任職業安全衛生業務主管並接受6小時教育訓練，教育訓練課程包含法規概要、安全衛生管理實務、危害辨識預防及緊急事故應變處理等。

許莉瑩指出，已經在職安署官網設置「丁種職業安全衛生業務主管宣導專區」，提醒微型企業雇主可以到專區了解相關資訊，目前已經有10多個單位可以合法辦訓、將陸續開班，呼籲雇主踴躍參加。（編輯：李亨山）1110106