陳時中：桃機群聚個案增 研判仍在已知傳播鏈內

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（中央社記者江慧珺台北6日電）桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚擴大，指揮中心指揮官陳時中今天晚間證實「有增加一些案例」，他坦言疫情到達有一點緊張，但目前研判仍是已知傳播鏈內。

桃園機場COVID-19群聚案持續延燒，中央流行疫情指揮中心自1月3日公布首例確診個案後，截至目前已有7名清潔員、1名防疫計程車司機染疫。今天晚間傳出又有新增確診個案，前進指揮所指揮官王必勝將於機場說明。

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陳時中今天晚間接受媒體電話聯訪證實，確實有增加案例，研判仍在已知傳播鏈內，是較好的情況。他表示，雖不希望新增確診個案，但及早找出確診者是好事情。

媒體追問新增多少例個案，陳時中說，有幾例個案。他坦言，目前疫情到達有一點緊張，但研判還是在已知傳播鏈內，而王必勝稍晚將與桃園市長鄭文燦一起說明相關疫情研判與防疫作為。（編輯：張佑之）1110106