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東京伴手禮TOKYO BANANA 1/13登台快閃

2022/1/6 10:16
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（中央社記者余曉涵台北6日電）受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾無法出國旅遊，不少人懷念從國外帶回來的甜點餅乾滋味。東京伴手禮TOKYO BANANA宣布13日來台快閃銷售，要搶攻農曆春節商機。

名列在旅日名單必買的人氣甜點TOKYO BANANA發出新聞稿宣布，將在1月13日來台快閃銷售，引進「經典原味蛋糕」，要搶攻伴手禮商機。

TOKYO BANANA說，經典原味蛋糕使用蒸烤工法打造蓬鬆軟綿的蛋糕體，包裹著用新鮮香蕉製成的滑順卡士達內餡，並將鬆軟蛋糕以擁有漂亮弧形的迷你香蕉造型呈現。

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除了TOKYO BANANA之外，東京The Maple Mania楓糖男孩也將到台中快閃銷售，並因應台灣農曆春節將推出台灣限定新年禮盒。

東京知名伴手禮「The Maple Mania楓糖男孩」曾連續蟬聯5年東京車站伴手禮大賞人氣第一名，推出的台灣新年禮盒版中，採用喜慶吉祥意涵的大紅色為外包裝主色，並以台灣年感十足的圖騰壓紋搭配美式楓糖男孩圖樣，內容包含「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」。（編輯：管中維）1110106

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