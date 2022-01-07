低溫搭配水氣 遊客歡呼：合歡山下雪跟霰

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溫度與水氣配合，合歡山7日清晨再度固態降水（霰或雪），遊客開心地說，「合歡山下雪跟霰」、「水晶宮的雪比武嶺更多」。（南投林管處松雪樓提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月7日

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）溫度與水氣配合，合歡山昨天傍晚降冰霰。受東北風及南方雲系北移影響，合歡山今天清晨再度固態降水（霰或雪），遊客開心地說，「合歡山下雪跟霰」、「水晶宮的雪比武嶺更多」。

東北風及南方雲系北移影響，溫度與水氣配合，海拔高度3150公尺的合歡山松雪樓清晨固態降水（霰或雪），夾著降雨持續約幾分鐘；知名地標武嶺也出現固態降水，遊客開心錄影上傳網路並說，合歡山下雪跟霰；也有人指出，台14甲線水晶宮路段的雪比武嶺更多。

根據中央氣象局資訊，南投地區今天東北季風影響，南方雲系北移，有局部短暫雨，早晚偏冷，請注意保暖，仁愛、信義山區為陰時多雲短暫雨，氣溫約為攝氏12到18度，日月潭地區為陰短暫雨天氣，氣溫約14到20度，山區雲量稍多，部分地區易有濃霧，行車請小心。

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位於玉山北峰、海拔3858公尺的氣象局玉山氣象站昨天晚間觀測到降霰，溫度與水氣配合，氣象局表示，玉山站今天凌晨2時20分降冰霰，凌晨2時45分停止，凌晨3時5分再降冰霰，凌晨3時55分停止，累積0.5公分。

另外，玉山國家公園管理處表示，排雲登山服務中心上午7時多氣溫6度，陰天；排雲山莊清晨6時多氣溫0度，陰天起濃霧，昨天晚間住宿排雲山莊共8隊40人，圓峰山屋共2隊3人，提醒注意雪季登山安全。（編輯：管中維）1110107