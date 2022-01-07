台鐵加開大專生優惠列車 票價打7折

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春節台鐵東部幹線一票難求，民進黨立委劉櫂豪 （右）向台鐵局長杜微（左）爭取東部大專生返鄉分流專案，在各大專院校寒假後及收假前，增開台北往返台東知本間計8列次普悠瑪號，並供大專生7折優惠。（劉櫂豪台東服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月7日

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（中央社記者汪淑芬、盧太城台北7日電）台鐵今天宣布，為便利大專學生提前返鄉過節及節後返校上課，1月17日、18日及2月17日、18日，加開樹林與知本間及南港與潮州間普悠瑪自強號每日1往返，提供大專生7折優惠票價。

台鐵發布新聞稿，1月17日、18日加開的班次於11日0時起同步開放網路、電話語音及超商訂票，2月17日、18日加開的班次依現行訂票期程，也就是乘車日前4週開放訂票，詳細列車班次及時刻自1月8日起可至台鐵官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

台鐵說，加開的大專生優惠列車一般旅客也可搭乘，但無優惠折扣。大專生於售票窗口購票或取票時，出示經教育部認可的大專院校學生證，即可享有7折優惠，乘車時也應攜帶學生證供查驗，這項方案不適用車上補票及到站補票。

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此外，民主進步黨立法委員劉櫂豪今天發布新聞稿表示，今年春節從1月29日至2月6日計9天連假，台鐵局春節疏運加開列車開放訂位後，東線的返鄉返工車次多已訂滿，為協助疏運，他特向台鐵局爭取各大專院校寒假後及收假前，增開台北往返台東知本間計8列次普悠瑪號，並供大專生7折優惠，以協助春節旅客分流。

劉櫂豪接受中央社記者訪問時表示，去年他首次爭取大專生分流方案，成效良好，因此他今年再爭取，希望能達到春節分流效益，也鼓勵學生寒假放假後春節前來台東觀光旅遊。（編輯：管中維）1110107