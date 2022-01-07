國中會考簡章公告 教部籲考生審慎出遊避免出國

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（中央社記者許秩維台北7日電）111年國中教育會考訂於5月21日、22日舉行，各考區簡章今天公告，教育部提醒考生審慎安排年節旅遊與個人假期，避免非必要出國，以免因疫情影響應試。

教育部新聞稿指出，國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，題型以單一選擇題為主，計分方式維持3等級制；除了寫作測驗考1題作文、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考科均為4選1的選擇題型。

國中教育會考主要做為學生在國中學習階段的總結性評量，所有國三應屆畢業生除重大傷病、身心障礙嚴重等特殊理由外，都必須參與；會考同時也做為入學管道採計使用，攸關升學權益，且是高中職補救教學的參考依據。

教育部表示，國中應屆畢業生除經縣市政府核准外，均應參加國中會考，一律免收報名費，由就讀學校於3月10日至12日集體報名；個別報名的非國中應屆畢業生或持國外學歷、大陸學歷的學生，酌收報名費新台幣500元，於3月7日至3月9日上網填寫報名資料（https://cap.rcpet.edu.tw）。

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111年國中會考時程與歷年相同，第1天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第2天上午考自然、英語，每天第1節考試說明自8時20分開始；英語採2階段進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘、再考英語（聽力）25分鐘。

教育部提醒考生，因應國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續嚴峻，為保護個人安全與避免不可預期狀況，請考生與家長遵守中央流行疫情指揮中心的防疫規範，安排年節旅遊與個人假期時務必審慎，避免非必要的出國旅遊，以免影響應考權益。（編輯：管中維）1110107