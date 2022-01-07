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COVID-19疫苗2/300

疫情升溫 台北車站接種站打氣熱3倍

2022/1/7 19:27（1/7 20:51 更新）
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桃園機場爆發COVID-19群聚疫情，台北市政府統計，台北車站接種站打氣因此大幅提升。（台北市立聯合醫院提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月7日
桃園機場爆發COVID-19群聚疫情，台北市政府統計，台北車站接種站打氣因此大幅提升。（台北市立聯合醫院提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月7日
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（中央社記者陳昱婷台北7日電）桃園機場爆發COVID-19群聚疫情，台北市政府統計，可以隨到隨打的台北車站接種站打氣因此大幅提升，從3日僅166人接種，到今天已突破600人。

桃園機場爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚，至今已累計有7名機場清潔人員、3名金嗓歌友會相關人員及1名機場保全確診，另有1名防疫計程車司機感染Omicron變異株。

負責開設台北車站接種站的台北市立聯合醫院統計，3日施打人數為166人、4日210人、5日299人、6日426人，今天截至晚間7時已有600人，預估到晚間8時會有700人完成接種。

台北市副市長蔡炳坤向中央社記者表示，北車接種站本來打氣逐漸下滑，但因為5日開始提供民眾價值新台幣200元的商品券，加上本土爆發疫情，提高了民眾的施打意願，打氣越來越熱。

蔡炳坤說，北車接種站從每天下午1時開設至晚間8時，目前僅提供莫德納疫苗第1、2劑，接種對象不限戶籍與國籍，除了替經過的民眾順便施打外，也提供許多移工服務，呼籲尚未完成接種的民眾把握機會。（編輯：張銘坤）1110107

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