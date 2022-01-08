女學生墜樓引網路討論 台大推院院有學輔專員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）台灣大學日前發生學生墜樓，送醫不治，在網路上引起討論。今天校務會議上，學務長汪詩珮報告將強化校園輔導體系，包括在今年內推動「院院有輔導員」，擔任第一線諮詢工作。

台北市警消4日下午5時22分接獲報案，指大安區台大第二活動中心有女學生不明原因墜落於3樓平台，送台北市立聯合醫院忠孝院區搶救，晚間宣告不治。網路盛傳墜樓的是網紅「木子小姐」，引發熱烈討論，校方則低調不願回應學生身分。

台大學務長汪詩珮5日署名發出公開信，呼籲學生照顧好自己、彼此作伴，並提供校內各種求助管道。今天上午校務會議，汪詩珮也報告將統整、強化輔導體系，包括推動「院院有輔導員」、學生輔導地圖，將NTU PEER推廣到行政人員，透過團體活動、講座、演練方式，教導自我情緒覺察、壓力調適、傾聽和陪伴技巧。

校長管中閔也提到，目前台大已有3名學輔專員駐點6個學院，擔任第一線諮詢工作，從去年9月至今已服務超過1100人次，同時也設立系所「關懷導師」制度，希望有意願、關心學生的老師，更有機會接觸學生，提早知道學生的狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

汪詩珮表示，目前已有43系推薦48名關懷導師，將透過座談會、研習活動等，包括邀請臨床心理師講授大學生的情緒難題。校方近期也和學生自治組織合作輔導研究專案，包括「心輔中心流程體驗調查研究」、「社團經營問卷調查研究」，以及和學生一同統整系館空間布局及溫暖度，希望從各種方式，關懷、協助學生。（編輯：張芷瑄）1110108

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥衛生福利部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。