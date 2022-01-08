北市疫苗預約塞車 柯文哲指每週都可預約免慌

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）台北市疫苗預約系統今天一度當機，台北市長柯文哲表示，每週一、二北市的週期預約就又會開始，民眾不用恐慌。

柯文哲上午出席「新住民親子活動日」活動，接受媒體堵訪時被問及北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統當機一事。

對此，柯文哲表示，系統開放15分鐘就湧入2萬3000多人，北市現在是2線處理，除預約的量也有保留一些量能給醫院、防疫旅館與機場人員等，他知道民眾很急，但就算下午5時前沒有預約到，10日另一波預約就又開始了。

台北副市長蔡炳坤補充，系統開放30分鐘就有近5、6萬人想預約，市府就隨著需求，一邊監看一邊加量，目前已經加量到6萬多劑，大概有10萬多劑的量可加，目前預約完成大概4萬劑，後續應該還有空間。

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蔡炳坤表示，今天預約是10日到14日接種的量，約10萬劑，就算都被約完了也不用擔心，等到每週一就回到北市府新的週期預約；防疫旅館、醫院人員等接種安排，會以預約為主、造冊為輔。

柯文哲說，中央突然開放COVID-19疫苗打完2劑滿12週可打第3劑，台灣有6、700萬人符合資格，「所以就會讓那些不是最緊急的去擠垮最緊急的」，如果是他決定，應該是機場、防疫旅館及醫院相關人員先施打。（編輯：戴光育）1110108