減輕家長育兒負擔 高雄增公共化幼兒園356班

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北9日電）教育部持續推動擴大公共化教保服務，以高雄市為例，自106年度至今，累計補助增設356班，增加逾8700個公共化幼兒園名額，減輕家長的育兒負擔。

教育部今天新聞稿指出，為減輕家長育兒負擔，持續擴大公共化教保服務是政府施政主軸，國民及學前教育署自106至110年已協助全國各縣市政府增設公共化幼兒園累計達2155班。

以高雄市為例，國教署自106年起與教育局召開專案會議，就高雄的國中小逐校盤整空間，評估規劃增設公共化幼兒園，並補助現有空間，改善做為公共化幼兒園使用所需的設施設備整修經費，從106年度迄今，累計補助增設356班，增加逾8700個公共化幼兒園名額。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為突破現有空間不足以提供幼兒園使用的困境，國教署針對高雄市高人口密度且現有空間不足的地區，補助左營區文府國中、岡山區岡山國中、林園區林園國小、前鎮區獅甲國中、鳳山區新甲國小、大社區大社國小等20校，運用校園空間新建公共化幼兒園園舍，約可增加4000個就學機會。

國教署表示，未來對願意配合政策加速、加量提升公共化供應量的縣市政府，會全力協助增設公共化幼兒園所需經費。（編輯：管中維）1110109