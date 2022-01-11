種植上過外太空種子 花蓮海星國中學生直呼很特別

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花蓮海星中學國中部獲選參加日本舉辦「亞洲種子送上太空計畫」，獲得曾在太空旅行7個月的台灣紅藜、甜椒種子，科學班8名學生2021年10月在校園內種植。中央社記者張祈攝 111年1月11日

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮海星中學國中部科學班2021年10月種植一批在外太空旅行7個月的台灣紅藜、甜椒種子，學生分享，可能太過謹慎、過度保護，讓紅藜還沒長高就開花結果，雖不完美，仍是特別體驗。

花蓮海星中學國中部是花蓮地區唯一獲選參加日本舉辦「亞洲種子送上太空計畫」的國中，獲得曾在太空旅行7個月的台灣紅藜、甜椒種子，去年10月1日在校園內種植，同時種植實驗組、對照組，經過3個月栽種、觀察，今天下午在校內舉辦成果發表會。

這批太空種子由海星中學國中部科學班七、八年級林品妍、廖芯愛、謝承佑、李羿呈、韓詠捷、謝秉家、吳品璇、陳政叡共8名學生種植，由國中部主任葉東茂指導。

參與計畫的八年級學生林品妍說，起初種在實驗室裡，可能太過保護、日照不足等因素，植物生長狀況不太理想，移植到戶外後，發芽狀況雖然比較良好，但不到50公分高就開花結果，一般成熟植株高度是160公分至220公分。

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科學班學生廖芯愛則說，種植過程每天都會分工澆水、量高度及拍照，連假日也不例外，原本一開始想像這批種子發芽率會較不同，長得特別高或特別低，實際種植後發現與一般種子生長狀況沒有太大差異，打破大家想像，是很特別的經驗。

葉東茂說，這次研究成果已寄送至承辦此次評比的國立中興大學，等待評比結果，若有成功入圍，將於月底前往口頭報告研究成果，而這批種植的太空種子會留種，提供未來學生繼續種植、研究。（編輯：陳仁華）1110111

花蓮海星中學國中部科學班2021年10月種植一批在外太空旅行7個月的台灣紅藜、甜椒種子，同時種植實驗組、對照組，由國中部主任葉東茂（左）指導，經過3個月栽種、觀察，11日下午在校內舉辦成果發表會。中央社記者張祈攝 111年1月11日