台灣觀光學院退場 校產捐贈國立空中大學管理
2022/1/11 20:34
（中央社記者許秩維台北11日電）國立空中大學今天在臉書發文表示，台灣觀光學院在法人解散後，校產將捐贈給國立空中大學管理。這也是台灣第1所退場後校產歸公的私校。
受少子女化影響，位於花蓮縣壽豐鄉的台灣觀光學院招生困難，去年4月將停辦計畫報到教育部，專科以上學校設立變更及停辦審議會於去年6月審議通過，確定台觀於去年9月起停辦。
國立空中大學今天在臉書發文表示，台灣觀光學院在停招停辦後，由教育部函轉台灣觀光學院董事會公開徵求中央機關、公立大專校院及花蓮縣政府運用台灣觀光學院校地及建物計畫。
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空中大學指出，學校曾先後兩次組隊親往花蓮縣壽豐鄉參訪台觀校區，並提出台觀校舍運用計畫書，感謝台觀董事會對空大的支持與信任，決議將校產捐贈給空大管理運用。
空中大學提到，未來將以創生產業園區與全民終身學習的方向來規劃，引用促參的理念與作法，結合民間產業及非營利組織的力量，活化現有台觀校園校舍，辦理創新育成與教育文化研習活動，提供國人終身學習機會。（編輯：陳清芳）1110111
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