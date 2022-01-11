更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢
生活

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台灣觀光學院退場 校產捐贈國立空中大學管理

2022/1/11 20:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北11日電）國立空中大學今天在臉書發文表示，台灣觀光學院在法人解散後，校產將捐贈給國立空中大學管理。這也是台灣第1所退場後校產歸公的私校。

受少子女化影響，位於花蓮縣壽豐鄉的台灣觀光學院招生困難，去年4月將停辦計畫報到教育部，專科以上學校設立變更及停辦審議會於去年6月審議通過，確定台觀於去年9月起停辦。

國立空中大學今天在臉書發文表示，台灣觀光學院在停招停辦後，由教育部函轉台灣觀光學院董事會公開徵求中央機關、公立大專校院及花蓮縣政府運用台灣觀光學院校地及建物計畫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

空中大學指出，學校曾先後兩次組隊親往花蓮縣壽豐鄉參訪台觀校區，並提出台觀校舍運用計畫書，感謝台觀董事會對空大的支持與信任，決議將校產捐贈給空大管理運用。

空中大學提到，未來將以創生產業園區與全民終身學習的方向來規劃，引用促參的理念與作法，結合民間產業及非營利組織的力量，活化現有台觀校園校舍，辦理創新育成與教育文化研習活動，提供國人終身學習機會。（編輯：陳清芳）1110111

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族