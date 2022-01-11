遠東航空預告籌備重返藍天 民航局不評論

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）遠東航空今天發布新聞稿，預告已召回部分主要幹部，開始籌備重返藍天，並獲新股東承諾，復照後至少導入約2億美元營運資金，未來的主力是航空貨運，民航局則不予評論。

遠東航空在2019年12月12日向民航局提出，隔日起暫停所有航線營運，民航局認定遠航無預警停飛違反民航法，報請交通部廢止遠航民用航空運輸業許可證，交通部在2020年1月31日同意。

遠航雖已停止營運，公司還是存在，張綱維仍是遠航董事長，張綱維以遠航從未要停業，公司雖有管理過失，1000多名員工的工作權也不應被扼殺，提起行政訴訟。

張綱維表示，台北高等行政法院2月10日將針對他的提告宣判，他已召回包括航務、機務、飛安、機隊等部分主要幹部，開始準備重返藍天事宜，並獲新股東承諾復照後，至少導入約2億元美金，資金來源有物流業、基金投資公司等，未來主力希望經營航空貨運，並可能成立物流公司。

不過，遠航現有7架MD型飛機是客機，且已老舊，張綱維認為只要通過民航局5階段審查，過度期可先折除椅子載貨，未來會引進新機。

民航局回應，遠航違法無預警停航遭廢證，目前由法院審理中，民航局不便評論。（編輯：陳政偉）1110111