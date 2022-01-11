更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢
生活

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

遠東航空預告籌備重返藍天 民航局不評論

2022/1/11 20:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北11日電）遠東航空今天發布新聞稿，預告已召回部分主要幹部，開始籌備重返藍天，並獲新股東承諾，復照後至少導入約2億美元營運資金，未來的主力是航空貨運，民航局則不予評論。

遠東航空在2019年12月12日向民航局提出，隔日起暫停所有航線營運，民航局認定遠航無預警停飛違反民航法，報請交通部廢止遠航民用航空運輸業許可證，交通部在2020年1月31日同意。

遠航雖已停止營運，公司還是存在，張綱維仍是遠航董事長，張綱維以遠航從未要停業，公司雖有管理過失，1000多名員工的工作權也不應被扼殺，提起行政訴訟。

張綱維表示，台北高等行政法院2月10日將針對他的提告宣判，他已召回包括航務、機務、飛安、機隊等部分主要幹部，開始準備重返藍天事宜，並獲新股東承諾復照後，至少導入約2億元美金，資金來源有物流業、基金投資公司等，未來主力希望經營航空貨運，並可能成立物流公司。

不過，遠航現有7架MD型飛機是客機，且已老舊，張綱維認為只要通過民航局5階段審查，過度期可先折除椅子載貨，未來會引進新機。

民航局回應，遠航違法無預警停航遭廢證，目前由法院審理中，民航局不便評論。（編輯：陳政偉）1110111

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族