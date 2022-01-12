雙鐵及景點防疫 王國材：有狀況會啟動較嚴措施

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（中央社記者郭建伸台北12日電）疫情本土個案陸續出現，雙鐵及景點防疫是否加嚴，交通部長王國材今天表示，24日前仍維持二級警戒，依指揮中心指引辦理，若有疫情狀況，就會啟動較嚴格的防疫措施，但目前沒有這樣的計畫。

立法院交通委員會今天排審道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，王國材在會前接受媒體訪問。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）桃機疫情衍生出金嗓歌友會、居服員、以及桃園電子廠等3項群聚事件後，本土個案陸續出現。

王國材被問到台鐵及高鐵是否會再度禁止飲食，他表示，中央流行疫情指揮中心日前宣布至24日前仍維持二級警戒，交通部將依照指揮中心指引辦理，但他上週已要求各運輸場站加強清消。

近期境外移入確診個案暴增，交通部是否採取新應變措施，王國材表示，昨天起長程航班旅客直接在空側接受快速PCR落地採檢，不走入境通道，可降低桃園機場負荷。昨天採檢長程旅客有58個陽性案例，

王國材並感謝國家護理隊指導協助桃機和其他機場落實清消作業，機場同仁會更精進，把防疫工作做得更好。

至於春節將屆，出遊人潮增多，景點是否會採取人流管制。王國材說，景點管制還是依照指揮中心宣布的指引為主，部分縣市宣布全程戴口罩、拍照戴口罩等規定，就依照地方政府規定辦理。（編輯：郭無患）1110112