杜汶澤攜手創世南下送暖 籲在台港人響應助弱勢

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港星杜汶澤（左）12日應邀擔任創世高雄分會義工，與到宅團隊一同關懷植物人個案許先生（前右），除協助幫許先生推輪椅散步聊天，還當場在公園跟許媽媽（後右）分享禪修紓壓方法。中央社記者洪學廣攝 111年1月12日

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）港星杜汶澤今天南下高雄擔任創世高雄分會義工，與志工一同「送禮到家」關懷植物人個案許先生，他除送禮跟紅包也分享禪修紓壓，盼拋磚引玉吸引更多人關心植物人家庭。

創世基金會連續32年舉辦「寒士吃飽30」活動，今年持續「送禮到家」，還邀請港星杜汶澤今天一早特別從台北南下擔任創世高雄分會義工，與到宅團隊一同關懷植物人個案許先生，並代表創世致贈植愛年禮及祝福紅包給許媽媽，祝福新的一年圓滿順遂，獲得堅持下去的力量。杜汶澤除協助幫許先生推輪椅散步聊天，還當場在公園跟許媽媽分享禪修紓壓方法。

杜汶澤接受媒體聯訪表示，作為「高雄市台港文化交流協會」理事長，主要是感謝台灣給予香港人自由的地方安居樂業，也希望能多回饋社會做慈善，也呼籲在台港人多出錢出力幫助有需要的人；目前「送禮到家」僅籌款約4成，希望能幫忙宣傳，讓更多港人捐錢幫忙。

杜汶澤說，慈善團體最重要的就是要有名跟信譽，讓民眾相信捐款都能送到有需要的人手上；之後也會跟各式有信譽慈善團體合作，希望藉由個人一點點的知名度，呼籲大家多捐款或出力做慈善。

創世高雄分會院長周冠華指出，21歲個案許先生在約3歲發病罹患「MECP2綜合症候群」，身體功能已幾乎退化成為植物人，生性樂觀的許媽媽有著不被命運打倒的毅力，每天親力親為幫許先生和同樣患病的小兒子洗澡、換藥、換尿布、餵食、按摩拍背、帶他們復健針灸。

周冠華表示，許媽媽約在10年前尋求創世幫助，希望能提供免費泡澡服務，創世也提供許家輔具、病床、輪椅、抽痰機等設備；雖然許媽媽身體近期出現狀況，卻從不喊苦、喊累，即便手部需要開刀治療都暫且擱下，擔心去開刀孩子沒人照顧，樂觀面對生命中所有考驗。

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創世發布新聞稿指出，杜汶澤來台定居後秉持取之社會、回饋社會態度，不但關心台灣社會議題，更以港裔新台灣人身分，積極投入組織「高雄市台港文化交流協會」擔任理事長，期望能以自身行動，號召台灣人、在台港人齊心為這塊土地付出。

另外，由於杜汶澤10年前曾罹患罕見疾病「米勒費雪綜合症」，嚴重恐致四肢癱瘓、呼吸衰竭，甚至窒息，所幸他靠著打坐及積極治療康復，因此他對家中有臥床者，整個家庭面臨的辛苦與不易感同身受，並分享自己開設禪修課程紓壓方法，提供許媽媽面對挫折的正能量。「人生有很多事要做，不僅要為自身奮鬥，也要為台灣做更多的事」。（編輯：陳仁華）1110112