北科大文發系畢展 將花藝結合台灣百年自治歷史

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台北科技大學文化事業發展系舉行畢業展，學生胡譯云將花藝結合台灣百年自治的歷史轉變，發展成作品「話圈」，訴說1920年日治時期行政區5州3廳和多處地名更迭的故事。（北科大提供）中央社記者許秩維傳真 111年1月13日

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（中央社記者許秩維台北13日電）北科大文化事業發展系舉行畢業展，有學生將花藝結合台灣百年自治的歷史轉變，也有學生將現代咖啡文化結合玲瓏瓷工藝，讓咖啡色澤透過半透明孔洞顯現。

台北科技大學今天新聞稿指出，北科大文化事業發展系今年畢業展主題為「他們都說那裏沒有綠洲」，將於1月15至20日於台北市Woolloomooloo Xhibit展覽空間展出33組作品。

畢業專題導師、北科大文發系副教授葉惠蘭表示，今年學生引用現代詩人任明信的「海市」詩句，並賦予創新意象，以沙漠象徵氾濫的文化題材，綠洲象徵轉化歷史文化的希望；今年畢展主題不僅是文化追尋，也是體驗生命的真意，自我覺察與對話，期許學生找到生命的綠洲。

北科大文發系學生胡譯云將自身技能花藝，結合台灣百年自治的歷史轉變，發展成作品「話圈」，訴說1920年日治時期行政區5州3廳和多處地名更迭的故事。

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胡譯云以雞冠花、菊花、珊瑚鳳梨等花材，營造日治時期高雄州物產木瓜代表的紅色調花圈；以麥桿菊、黃玫瑰、狗尾草呈現台中州物產稻米、鳳梨等代表的黃色調花圈；另外以以繡球花、藍星花、紫薊等傳達澎湖廳盛行的藍色漁業意象。

北科文發系學生鐘云鐿則設計作品「光影隨行」，將現代的精品咖啡文化結合玲瓏瓷工藝，以水磨方式呈現器皿表面，不同於大眾熟知的陶瓷不透光及上釉的印象，使咖啡色澤能透過半透明孔洞顯現，藉此推廣陶瓷應用並傳達光影互動之美。（編輯：陳政偉）1110113