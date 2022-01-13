助中高程度者學華語 華測會出版補充教材搭時事

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（中央社記者許秩維台北13日電）國家華語測驗推動工作委員會出版「趣學TOCFL流利精通級詞彙」，結合直播、媒體電商化等時事與熱門話題，可作為華語教學的補充教材或提供中高程度者自學華語。

國家華語測驗推動工作委員會今天發布新聞稿指出，「趣學TOCFL流利精通級詞彙」涵蓋「科學普及」、「國際關係」、「商業」、「工作」、「醫療」等領域，包含直播答題、媒體電商化、安寧緩和醫療等17篇主題，題材多元，結合時事與熱門話題。

華語學習者可從不同主題中，學習詞彙並掌握詞意，藉由生活化例句，強化詞彙的運用能力，搭配開放式問題，還可引導學習者探討每篇主題文章的核心觀點，培養思辨能力，讓華語學習者了解現代熱門議題，掌握時代脈動。

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華測會執行長陳柏熹表示，近年來國內外華語教學界除了期盼華測會出版「華語文能力測驗」模擬試題，也希望能出版輔助教材；為貼近華語學習者的需求，華測會進行調查，發現「流利精通級」詞彙學習資源的需求名列前茅。

陳柏熹提到，華測會於2020年著手規劃，邀請5名具教學經驗的華語教師編寫，並委由2名華語教授審查；為了使教材發揮最大效益，華測會將在社群網站成立「趣學TOCFL流利精通級詞彙」社團，以連結學習者，共同探討教材的開放式問題，希望創造流利精通者的華語學習社群。（編輯：陳政偉）1110113