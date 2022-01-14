「高鐵假期」推賞台灣燈會旅遊 3條行程專車接送

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）「2022台灣燈會」2月將在高雄舉行。台灣高鐵公司今天宣布加開列車並推出賞燈會旅遊行程，包括飯店聯票享高鐵票價優惠外，還有3條行程有專車接送的「高鐵假期」。

台灣高鐵發布新聞稿指出，為服務旅客賞燈會及出遊需求，配合交通部及高雄市政府觀光局規劃的燈會舉辦日期，將分別於2月19日及2月20日晚間9時15分，自左營站加開1班北上列車至台中站列車，1月21日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵即日起也推出多樣化賞燈旅遊行程，其中「高鐵飯店聯票」共有29家高雄在地飯店，提供旅客訂房加購高鐵標準車廂車票最低7折起的超值優惠，每家飯店還提供不同的虎年好禮。

例如，以捷絲旅高雄站前館為例，住宿的高鐵旅客於燈會期間還可再享「逛燈會、飲茗茶」優惠，凡出示證件生肖屬虎或名字中有虎的旅客，享免費房型升等至豪華家庭房，再贈「小茶栽堂」古典系列3罐。

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台灣高鐵表示，想要輕鬆出遊的旅客，「高鐵假期」有3條「台灣燈會在高雄」豐富行，行程均含高鐵車票加專車接送及燈區賞燈，2人即可成行，這是與家人朋友輕鬆賞燈會的最佳旅遊選擇。

「台灣燈會在高雄」豐富行中，包括「高雄駁二．衛武營燈會．台灣眷村文化一日豐富行」及「六龜寶來溫泉．愛河灣燈區一日豐富行」與「六龜寶來溫泉．愛河灣燈區．智選假日酒店二日豐富行」。（編輯：戴光育）1110114