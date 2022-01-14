大學盼增教授年金 將與蔡總統面對面談

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111年全國大專校院校長會議14日在雲林展開，許多代表建議調整年金制度，教育部長潘文忠（後中）表示，教育部會將各校建議收集起來，提到行政院年金改革委員會討論，同時也請國內5大校院協進會代表彙整相關建議，日後與總統蔡英文面對面談。中央社記者陳至中台北攝 111年1月14日

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（中央社記者陳至中雲林14日電）111年全國大專校院校長會議今天在雲林展開，許多代表建議調整年金制度，讓台灣在國際攬才更有競爭力，並促進師資新陳代謝。在教育部長潘文忠建議下，大學將派代表與總統蔡英文面對面談。

國立大學校院協會昨天發出新聞稿指出，年金改革未考慮大學、中小學差異，大學教授投入職場時間比中小學教師晚許多，且需要較多的資源培育。同時，國際正處於激烈的高教人才競爭，日本、香港、新加坡等地教授薪資是台灣的2到4倍，年改後台灣更難吸引人才。

國立大學校院協會建議回復原先年金制度，或設計新的「附加年金」，補足教授年改後減少的退休金。今天大專校長會議的提案討論中，中山大學等校也提議將國立大學教師的薪資、退休金制度，與軍公教體系脫鉤。

一名大學校長發言指出，年改後所得替代率調降，有些教授換算下來，幾年後退休恐只剩新台幣3、4萬元。年改也造成教授延後退休，年輕教師進不來，在校園中產生對立現象。

清華大學校長賀陳弘表示，大學教授的退休金應視為整體給付、延遲給付的一部分，而非只為維持退休生活安頓。他認為政府的年金設計有偏差和觀念錯誤，嚴重影響國家人才競爭力，也讓大學教授受到不平等對待。

今天大專校長會議上，校長們希望直接做出決議。潘文忠則表示，年金改革層面廣泛，不只是涉及大學教授，也包括其他軍公教人員，中小學也可能有不同看法，很難片段處理。

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潘文忠表示，蔡總統昨天在開幕典禮中有提到，日後希望找時間和校長代表們面對面，討論大專校長會議中的各項建議。教育部會將各校的建議收集起來，提到行政院年金改革委員會討論，同時也請國內5大校院協進會代表彙整相關建議，日後與蔡總統面對面談。

與會的科技部次長林敏聰也認同，台灣高教面臨教師不斷流失的問題，年金應視為一種投資，相關政策擬定時，應從正面、積極的角度來思考。（編輯：管中維）1110114