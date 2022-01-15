毛孩年菜連人都想吃 端八寶飯可食用福袋甜點

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台灣飼養貓狗寵物的人愈來愈多，有業者看準商機，配合即將到來的農曆春節推出毛孩年菜，除了八寶飯、佛跳牆、還有因應虎年的「幸虎肉包」及可食用的福袋等，精緻豐盛。中央社記者汪淑芬攝 111年1月15日

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）台灣養貓狗的人愈來愈多，寵物安親班業者瞄準商機，配合農曆春節推出吸睛的毛小孩年菜，連人看了都想吃，除了八寶飯、佛跳牆、還有因應虎年的「幸虎肉包」及可食用的福袋。

一家位於台北大直新開設的寵物安親班，空間可容納25隻10公斤以下的狗，安親班訴求不只照毛小孩，每天還安排訓練課程，並教禮儀，還提供寵物監視服務，讓主人隨時了解毛小孩的情形，才開張幾乎就快招生額滿。

配合農曆春節將來臨，這間寵物安親班也推出毛小孩年菜，日前對外公開，食材健康營養，且樣式可口，連人看了都想吃，除了給安親班毛小孩享用，也外賣。

業者說，毛小孩料理最重要的是不要用鹽、糖、醬油等調味料，維持天然原味，並避免洋蔥、生雞蛋、堅果、葡萄、巧克力等不適合毛小孩食用的食材。

毛孩年菜中的「運轉乾坤八寶飯」用腓力牛、雞里肌、鮭魚、蓮子、木耳、水果椒、紅蘿蔔、秋葵、青江菜、有機米製作，色彩相當豐富。

這家安親班為毛孩準備的「五福臨門佛跳牆」一點也不馬虎，採用老母雞、蹄筋、魚皮、干貝、豬肉、鴻禧菇、美白菇、白菜、紅蘿蔔、黑木耳、枸杞、蓮子。

今年生肖年是虎年，毛孩年菜中有一道「幸虎肉包」，外皮是以中筋麵粉、初榨橄欖油、酵母製作，以天然色素粉做出虎皮外形，內含國產雞胸肉。

還有一道可吃的「財源滾滾來福袋」，以有機紅豆、草莓、低筋麵粉及雞蛋製成。（編輯：陳政偉）1110115